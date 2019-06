Un lettore: "Ad Arcola, Vezzano e La Spezia siamo senza linea telefonica da quasi un mese"

- Buon giorno,



dal 29 maggio, quando si è incendiata la centralina telefonica del Termo i telefoni tacciono nelle zone di Arcola, Vezzano e La Spezia.

Io abitando a Melara ho tale problema, mia suocera ad Arcola ha lo stesso problema.

Ormai hanno tutti i telefonini e della linea fissa non importa più a nessuno…



Però ci sono condizioni particolari che mi toccano personalmente: mi suocera ha un grave handicap motorio e, abitando in un vecchia casa con muri in pietra non può usare il cellulare se non uscendo dalla casa e spostandosi nel caruggio. In caso di una caduta o di un malore od altro evento drammatico non può contattare nessuno perché all’interno della abitazione il cellulare non riceve, il telefono fisso (con cordless sempre attaccato al collo) non funziona da ormai quasi un mese...



E’ credibile che ai nostri giorni sia possibile una situazione di stallo nelle riparazioni in merito? Il sindaco di Vezzano si è attivato (come apparso sulla stampa). Il sindaco di Arcola è stato sollecitato in merito e si attiverà. Il sindaco di Spezia si è interessato in qualche modo della parte di città che risente di tale disservizio? Questa ultima non è domanda polemica ma è legata al fatto che non sono a conoscenza delle sue iniziative.



La situazione penso che sia insostenibile, soprattutto per le persone più deboli ed in condizioni di disagio.

Questo era per segnalare il problema persistente e farlo emergere perché chi può dia un contributo alla sua soluzione.



Grazie dell’attenzione,



Pier Paolo Maccione