Un'infermiera: "Un onore e un piacere essere stata formata da Andrea Gianella"

- Sono un'infermiera che ha avuto l'onore ed il piacere di essere stata formata, durante il corso di laurea in infermieristica negli anni dal 2001 al 2004, da Andrea Gianella.



Una gran bella persona, infermiere esemplare ed insegnante appassionato, credeva fermamente nei principi di universalità del nostro Sistema Sanitario Nazionale.



Le sue lezioni inerenti al corpus normativo della Sanità Pubblica sono state di gran valore nonché fondamentali per comprendere la realtà che ha interessato, fino ad oggi, non solo gli operatori sanitari ma tutta la cittadinanza.



Uomo di raffinata intelligenza e di vivace interesse nei confronti della vita, uomo di ammirevole libertà mentale, ci ha insegnato ad avere coraggio nell'assumersi le proprie responsabilità lavorative ed a non aver paura di difendere, con forza, il diritto alla salute...quel diritto di cui tratta l'articolo 32 della nostra Costituzione e che, spiegato da lui, sembrava poesia.



Ciao Andrea, non avrei voluto rincontrarti in ospedale, non così...



Grazie.



ZANIAH LEONARDI