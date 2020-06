Un grande cerchio per salutare la fine della scuola

Per salutarsi e ritrovarsi tutti insieme vista la brusca interruzione delle attività didattiche.

- Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e l'assessore Giulia Giorgi hanno incontrato questa mattina gli alunni della 5° A e 5° B dell’Isa 4, Garibaldi, della 5° C dell’Isa 4 e 5°A dell’Isa 4 dei Vicci. L’incontro di Piazza Europa è stato organizzato dall’amministrazione per dare modo ai bambini di salutarsi e ritrovarsi tutti insieme vista la brusca interruzione delle attività didattiche dovuta all’emergenza sanitaria Covid 19. Peracchini ha ricordato come inclusione e integrazione siano le fondamenta su cui si regge la scuola e ha offerto loro una riflessione sull’importanza dello studio.