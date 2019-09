Un Museo Marconi nella ex-sede del Polo Universitario

- Con l'ormai imminente trasferimento del Polo Universitario Marconi nella nuova sede, si potrebbe pensare di utilizzarne la vecchia sede per arricchire la dotazione museale cittadina con un Museo della Radio e della Tecnologia intitolato a Guglielmo Marconi. Il legame storico tra la nostra città e Guglielmo Marconi, che la scelse come base per le prime sperimentazioni svolte in collaborazione con la Marina Militare a partire dall'estate del 1897, è ben noto e peraltro evidenziato dall'essere intitolato, il Polo Universitario, proprio al grande inventore. La sede del Polo e' peraltro localizzata dove si trovava, fino al 1997, la Stazione Radio della Marina Militare (detta dei "Cappuccini"); le strutture della stazione ancora presenti, opportunamente restaurate, potrebbero quindi essere inserite nel proposto Museo.



Il Museo potrebbe svilupparsi in un'ottica di sinergia con il Museo Tecnico Navale che, pur nella limitatezza di spazi disponibili, già espone importanti cimeli marconiani e delle telecomunicazioni. Non sembra impossibile ipotizzare un prestito, al Museo proposto, di alcuni dei cimeli attualmente conservanti nei magazzini del Museo Navale. È anche ragionevole immaginare che la iniziativa potrebbe avvalersi del supporto della sezione cittadina della Associazione Radioamatori Italiani, e di altre associazioni interessate alla storia ed alla tecnologia. Non ultimo, l'allestimento di esposizioni interattive ("hands-on") potrebbe avvalersi non solo delle capacità delle industrie locali, ma coinvolgere anche gli studenti ed i docenti degli istituti scolastici cittadini. La posizione di particolare pregio e la ampia disponibilità di spazi potrebbero permettere di complementare le strutture espositive con spazi idonei ad ospitare eventi di studio e divulgazione. La possibilità che Marconi potesse trovare un "alloggio" nel nostro territorio era già stata adombrata dalla amministrazione comunale in occasione delle celebrazioni per il 120esimo anniversario degli esperimenti di Marconi alla Spezia.



Ing. Vincenzo Arrichiello

Presidente Associazione per il Museo Tecnico Navale