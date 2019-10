Tourday, le Farfalle in cammino ringraziano chi ci ha creduto e i 2.200 partecipanti

- Grazie per averci creduto con noi. Avevamo timore della pioggia e invece all'edizione 2019 di Tourday sono piovute iscrizioni, quasi 2.200.

Nella edizione di Carnevale 2019 erano stati più di 2.800 i partecipanti ma in quell'occasione eravamo stati accompagnati da due giorni di sole.

Riteniamo sia stato un risultato davvero eccezionale considerando la pioggia e il meteo sfavorevole. Questo ancora di più testimonia la forza e la capacità attrattiva di questo evento. Le Tappe hanno registrato un grande afflusso. Gruppi, famiglie, giovani, neofiti ed esperti. Chi era alla prima edizione e chi alla decima. Sempre più una festa di tutto il paese. Tantissime collaborazioni. Insieme a noi in piazza lo stand di Lions Club Pontremoli-Lunigiana e del neonato Club satellite Le Stele che hanno presentato i nuovi progetti e le belle borracce per la riduzione della plastica monouso, e lo stand della azienda cioccolatoriera Andrea Stainer di Pontremoli con la presentazione delle nuove praline.

Tutto il centro storico si è riempito di allegria e musica con la corale acqua in bocca che ha raccolto fondi per il progetto Orti in Africa di Slow Food. I bambini, e non solo, si sono divertiti con Otello, la nostra mascot, e Mestolo, mascot della Loacker.

Tanti gli Sponsor che ci hanno affiancato: Loacker, Parmalat, Sigeric Servizi per il turismo, Lunigiana Preziosa, Andrea Stainer, Castagneto della Manganella, Azienda agricola Lucchetti e Ferrari, Perle e Spine, Strano Moda, Lunigiana.it, Beghini Auto.

Ancora di più le associazioni che ci hanno aiutato e supportato, su tutti Lions Club, Slow Food e ProLoco, dall'inizio hanno sposato la filosofia Tourday. Grazie a Mani e menti, Compagia del Piagnaro, San Pedar, i ragazzi dei Faló.

Domenica a Pontremoli si è tenuto anche lo storico Premio Bancarella della Cucina. Grazie alla Fondazione Città del Libro per il sostegno.

Lunicafoto ha promosso il foto contest che ci regalerà tante foto meravigliose, il ricordo più bello.

Siamo una bella squadra ma poco avremmo potuto fare senza il grande supporto dell'Amministrazione comunale e delle Scuole Istituto Tecnico Belmesseri e Liceo Classico Vescovile con i loro meravigliosi ragazzi in alternanza scuola-lavoro.

Il Tourday è di tutta una Città che si diverte e mostra la sua "grande bellezza".



FARFALLE IN CAMMINO