- "Buongiorno redazione di Città della Spezia,

vi segnalo il degrado che si vive a Mazzetta, a due passi dal Palasprint. In una zona tra Via Parma e Via Padre Giuliani in cui sono collocati i bidoni per la differenziata, una colonia di tipo ha costruito una tana in un'aiuola proprio accanto ai contenitori. Si possono vedere le entrate nella terra e i roditori uscire con il buio. Sarebbe il caso di bonificare la zona.

Saluti"



Antonella