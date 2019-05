Suvero, Rocchetta e Cento Croci sotto la neve

- L’allerta idrogeologica gialla per temporali, cessata alle 15 di oggi, con il trascorrere delle ore ha lasciato il posto a deboli spolverate nevose, decisamente fuori stagione e insolite per il periodo: quelle che, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio di oggi, hanno imbiancato e reso suggestivo il paesaggio dell’alta Val di Vara, in particolare l’Alta Via dei Monti Liguri e il passo tra Suvero e i Casoni, nel comune di Rocchetta Vara. Fiocchi caduti questa mattina anche al passo delle Cento Croci (come testimoniano le foto dell’azienda agricola Mirella Leonardi) e nelle località di Scurtabò, Cassego e Caranza, nel territorio di Varese Ligure. E così, tra le tante meraviglie che l’entroterra spezzino può offrire, anche quella dei primi fiori timidamente sbocciati tra i pascoli accarezzati dalla neve, come miglior saluto dell’inverno alla primavera da poco iniziata.



Francesco Munari