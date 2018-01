Suor Candida ricorda tutti i "suoi" bimbi

- Sono tantissimi gli spezzini che conoscono la dolce e premurosa presenza del Sorriso Francescano nei tempi in cui quest’opera ha potuto vivere grazie al sostegno degli spezzini!

Allora tutta Spezia, dai semplici cittadini alle autorità hanno dimostrato affetto ,interessamento, sostegno concreto per quella che è stata una sfida, una provocazione, un’idea avviata da padre Dionisio nel primo dopoguerra in favore dei bambini bisognosi.

E suor Candida è stata la mamma per tanti bambini che continuano a ricordarla e volerle bene anche se le loro vite li hanno portati lontano da Spezia. Sono molti quelli che la ricordano per la sua dedizione ai bambini a lei affidati, dal bagnetto, alla loro salute, dal dopo-scuola all’insegnamento religioso.

E’ stata chiamata, non a torto “madre Teresa della Spezia”. Ora il progredire dell’età e le sue condizioni di salute non le permettono certo di accudire i bambini come ha sempre fatto, ma il suo spirito di iniziativa rimane immutato.

Proprio a ragione della sua salute ha trascorso gli ultimi 5 anni a Suvero sia nella Colonia Estiva (che poi è casa sua), sia ospitata presso il locale “Il Cuccaro”.

Lei lo ripete sempre che il bene non fa rumore e così è stato: non si possono citare tutti quelli che le hanno dato sostegno concreto, medici, religiosi, laici, amministratori dell’alta Val di Vara. Nei periodi in cui le condizioni di salute sono state più critiche, grazie all’interessamento del Vescovo diocesano Luigi Ernesto Palletti, è stata ospite della Casa di Cura “Alma Mater”.

Quindi, profondamente commossa per l’affetto costantemente ricevuto rivolge a tutti da queste righe un caro augurio di un 2018 pieno di pace e bene.



Suor Candida Nanni delle Piccole Ancelle del Bambino Gesù di Genova e del Perù.