Stop all’ipertensione: ci pensa la dieta Dash

di Erika Perini, biologa nutrizionista

- Soffri di ipertensione?

La risposta a tutte le tue domande si chiama Dash!

No, non sto pubblicizzando nessun detersivo… parliamo sempre di alimentazione e in particolare di ‘terapie’ nutrizionali.

Iniziamo però a far un po' di chiarezza. La dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension) è nata in America negli anni ’90 con lo scopo di combattere l’ipertensione. I ricercatori americani, difatti, hanno scoperto che era sufficiente intervenire nell’ambito dell’alimentazione per ridurre la pressione sanguigna sistolica di circa 6-11 mm HG dopo appena 2 settimane dall’inizio della dieta. Sulla base di questi risultati, la DASH è stata considerata, insieme alla modificazione dello stile di vita, la più importante terapia di prima linea all’ipertensione.

Aspè… famo un passo ‘ndré… Cos’è la pressione?

La pressione arteriosa è la forza esercitata dal sangue contro la parete delle arterie. Ad ogni battito del cuore, il sangue esce dal ventricolo sinistro, passa nell’aorta e si diffonde a tutte le arterie. Quando il cuore si contrae e il sangue passa nelle arterie, si registra la pressione arteriosa più alta detta sistolica; tra un battito e l’altro il cuore si riempie di sangue e all’interno delle arterie si registra la pressione arteriosa più bassa detta diastolica.

L’ipertensione (stato nel quale la pressione arteriosa a riposo è più alta rispetto agli standard fisiologici), viene definita un ‘killer silenzioso’ poiché, molto spesso, i sintomi non si manifestano in maniera così evidente da destare preoccupazione nel soggetto. Tuttavia, più alta è la pressione maggiore è il rischio di incorrere in malattie cardiovascolari quali infarto, ictus, scompenso cardiaco etc.

Si stima che circa il 33% degli uomini e il 31% le donne italiane soffrano di ipertensione, per un numero complessivo di circa 15 milioni. Insomma… è molto meno raro di quanto si possa credere!



Di seguito troverete la classificazione della pressione secondo il JNC 7.



Andando al sodo, come detto, è stato dimostrato come la dieta DASH sia in grado di ridurre notevolmente la pressione sanguigna sistolica, motivo per il quale è considerata la più importante terapia di prima linea all’ipertensione.

Ecco di seguito riportate le caratteristiche della dieta DASH:

1. Riduci drasticamente il consumo di sodio a circa 1500 mg/die (meno di 4 gr al giorno)

2. Consuma molta frutta e verdura di stagione, cereali integrali, legumi, carne e pesce ricco in omega-3, noci e semi vari

3. Fai uso di latticini a basso contenuto di grassi

4. Fai regolare attività fisica quotidiana

5. Da limitare fortemente il consumo di carne rossa, grassi animali e dolci



Inoltre la dieta DASH incentiva il consumo di cibi ricchi in potassio, calcio e magnesio che prevengono la disfunzione endoteliale e promuovono il rilassamento della muscolatura liscia dei vasi sanguigni. Alcuni cibi ricchi in potassio sono banane, arance e spinaci. Il calcio è ricco in latticini e verdure a foglia verde. Il magnesio invece è presente in una varietà di cereali integrali, verdure a foglia verde, noci e semi.

Ecco svelata la dieta DASH che ‘smacchia’ tutte le nostre arterie!!!



ERIKA PERINI