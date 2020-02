Spesa... la stai facendo nel modo giusto?

- Ti capita spesso di andare al supermercato con l’intento di comprare solo verdura e frutta ma alla cassa ti ritrovi il carrello pieno di patatine, biscotti e chi più ne ha più ne metta?!

Se sì allora questo è proprio l’articolo che fa per te.

Credo che sia capitato almeno una volta a tutti ma è proprio dalla spesa che si gettano le basi per una sana alimentazione!

Innanzitutto è importante non andare al supermercato affamati. Sembrerà banale ma anche solo la disposizione dei prodotti sugli scaffali è minuziosamente calcolata in modo tale che tu sia tentato a comprare determinati prodotti.

Non è un complotto contro di te... si chiama marketing e ti assicuro che funziona.

Cerca poi di andare al supermercato con una lista della spesa così sai già cosa comprare e non ti fai distrarre da altri prodotti.

Inizia sempre da frutta e verdura di stagione controllando anche la loro provenienza! Lasciate prodotti che arrivano da paesi come Spagna, Olanda... Sono sempre Paesi dell’unione europea ma utilizzano fertilizzanti e altri prodotti chimici che in Italia non sono autorizzati (mai visto le arance spagnole come sono fuori stagione?! Praticamente delle palle da basket!).

Quando afferri un prodotto confezionato, approfondisci sempre e non fermarti a leggere solo quello che trovi scritto in facciata perché troppo spesso fuorvianti. Imparare a leggere le etichette è importante... penserai che sia inutile ma ti diranno morte e miracoli del prodotto che hai adocchiato.

Puoi infatti vedere dove sono stati prodotti i tuoi biscotti preferiti, cosa ci hanno messo dentro (una lista di ingredienti deve essere il più corta possibile), i valori nutrizionali etc.

Ti assicuro che inizialmente farai fatica ma poi ti abituerai... inizierai a capire da solo se ti fregano o no.

Infine importantissimo: fai ultimo check prima di comprare. Fai un bilancio di ciò che hai messo nel carrello. Hai comprato tutto quello che ti eri prefissato? Hai messo un paio di biscotti o patatine in più? Ok, fermati e pensa se ne hai veramente bisogno e rimettilo nello scaffale. Ti piangerà il cuore lì per lì ma ne gioverà la tua salute.

Sei arrivato a fine articolo e so già che mi stai inveendo. Pensi che ti ho complicato la vita ma non è così. Farai fatica la prima volta, forse la seconda ma già alla terza vai come una scheggia. Sai cosa comprare e non ti fai fregare dalle dolci insidie progettate contro di te.



ERIKA PERINI