Si è spento all'ospedale di Borgotaro l'infermiere Alessandro Strambi

- E' mancato in queste ore all'ospedale di Borgotaro, per una grave patologia che ha iniziato a minare la sua salute già due anni fa, l'infermiere Alessandro Strambi, dipendente Asl 5 in servizio e assegnato, prima della malattia, in Geriatria.

Alessandro era nato alla Spezia il 31 agosto del 1969 e aveva completato gli studi, iniziando subito a svolgere la professione di infermiere, nel 1994, vincendo quasi subito un concorso a ruolo a Parma.



Nella città emiliana era rimasto in servizio per oltre venti anni, sempre mantenendo la propria residenza nel Lericino; infine decidendo di rientrare definitivamente nel 2016, vincendo un concorso di mobilità interregionale, e prendendo servizio a Spezia il 1° ottobre dello stesso anno.



I colleghi che lo hanno conosciuto lo ricordano, tutti indistintamente, come una persona estremamente gentile e molto corretta, elegante e sempre sorridente.

A tale riguardo l'Ordine delle professioni infermieristiche spezzino riferisce la testimonianza del vicepresidente Francesco Falli: "Ho incontrato per l'ultima volta Alessandro per caso un paio di mesi fa, mentre stava raggiungendo l'ospedale per un controllo legato alla sua patologia: ho chiesto, consapevole della malattia, come stava andando, con la necessaria cautela che si usa sempre in queste circostanze. Con grande serenità, sorridendo, Alessandro mi ha detto che stava abbastanza bene, e che sperava di poter vedere presto un miglioramento.

Abbiamo poi parlato di qualcos'altro, esorcizzando subito - come capita anche a noi - i cattivi pensieri legati a queste situazioni.

Quando ci siamo salutati abbiamo scherzato insieme sul suo arrivo da Parma di qualche anno prima, perché fra i colleghi che avevano avuto le idoneità al trasferimento (a seguito, appunto, della vincita di una selezione) Alessandro aveva preso servizio per primo in Asl 5.

Mi addolora, sinceramente, pensare adesso, appresa la bruttissima notizia, che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrei visto, e che avrei parlato con lui: io ne conservo davvero un caro ricordo, legato anche ai tempi della sua formazione".



Alcune colleghe della Geriatria sono state vicino ad Alessandro durante la malattia e in particolare negli ultimi periodi, ed anche a loro l'Ordine esprime, così come a tutti coloro che hanno voluto bene ad Alessandro, le condoglianze ed il rammarico per la precoce perdita di un caro collega, di un caro amico, di una persona buona.