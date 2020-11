Saliceti, il comitato "Ponzano e dintorni": "Da Peracchini ci aspettavamo più attenzione"

- "Il comitato di volontariato per la tutela di Ponzano e dintorni, attivo in Val di Magra da

alcuni anni in tema di salvaguardia ambientale, vuole esprimere alcune considerazioni

riguardanti l'intervista al Sindaco della Spezia, dott. Peracchini, trasmessa da

Teleliguriasud sul tema rifiuti.

Aldilà dei complimenti per i risultati raggiunti con la raccolta differenziata , crediamo sia

doverosa una tirata d'orecchie al primo cittadino per quanto espresso circa il progetto

del biodigestore di Saliceti perché riteniamo che la questione non possa essere oggetto

di semplificazioni ed inesattezze.

Il biodigestore anaerobico non è un "semplice cilindro" che trasforma e valorizza

l'organico in biogas ma è un impianto industriale che produce emissioni , consuma

energia ed acqua e per il quale non si possono escludere impatti nocivi sull'ambiente

e sulla salute,a maggior ragione quando l'impianto è sovrastimato rispetto al fabbisogno

della nostra Provincia ; più della metà dei rifiuti infatti arriverà dal Tigullio e da Genova

( se non addirittura da fuori regione ) e non solo una piccola parte come affermato dal

Sindaco della Spezia.

Inoltre il biodigestore non è l'unica soluzione : riteniamo che il ciclo dei rifiuti debba

essere chiuso ma un impianto anaerobico non è la soluzione definitiva e anch'esso

produce scarti (es.percolato e digestato non conforme) che necessitano di

smaltimento presso depuratori o addirittura discarica.

A proposito di discarica : non possiamo più accettare ricatti !

La nostra provincia paga le conseguenze di decenni di inquinamento di vario genere e

le discariche (censite e non) disseminate sul territorio ne sono l'emblema.

Per questo motivo riteniamo corretto opporsi alla realizzazione di altre discariche ma

non possiamo " barattare " questa scelta con un impianto che avrà impatti per

anni a venire.

Ad oggi chi può assicurare che tra 10 anni, al termine della convenzione tra Province ,

non debba essere riaperta una discarica provinciale ?

E se ci fosse necessità di una discarica di servizio ?

Nel frattempo però avremo anche un impianto inquinante: cornuti e mazziati.

Alla luce delle politiche comunitarie ambientali e in virtù dei risultati incoraggianti

riguardo la differenziata è nostra opinione che il conferimento in discarica sarà sempre

meno utilizzato ritenendo possibile l'invio dei pochi rifiuti residui presso altri impianti.

L'elenco delle osservazioni o a quanto dichiarato dal dott. Peracchini potrebbe

proseguire ma il tema è complesso e non si può esaurire in poche righe , in virtù degli

ottimi risultati conseguiti dalla raccolta differenziata gli spezzini dovrebbero veder

riconosciuto loro un premio e invece si prospetta l'ennesima penalizzazione di un

territorio succube di Genova matrigna.

Dal Sindaco del capoluogo e attuale presidente della Provincia della Spezia, ci

aspettavamo più rispetto ed attenzione per il territorio che amministra.

Nell'attesa di un confronto costruttivo fino ad oggi sempre declinato come le era stato

chiesto nel dicembre 2019 per portare a conoscenza delle problematiche

dell'impianto a tutti i Sindaci della Vallata del Magra, impegno giunto a termine per la

gradita disponibilità di tutte le Amministrazioni coinvolte dal Comitato.

Invitiamo il primo cittadino a riflettere sulle proprie affermazioni e di approfondire la

documentazione inviata a tempo debito dal nostro Comitato circa la criticità del

biodigestore.

Oggi stiamo pagando a caro prezzo in termini di salute le scelte industriali del passato

e non possiamo permettere che vengano commessi ulteriori errori di valutazione che

graveranno sulle generazione future".



Comitato di volontariato per la tutela di Ponzano e dintorni