Rime per un nuovo governo

- ESTATE 2019, SIAMO ALLE SOLITE!



Con la crisi di governo

si scatena già l’inferno

ed ancora in parlamento

i colori sono cento,

ma non c’è l’arcobaleno

solo il verde del veleno.

Col governo giallorosso

Mattarella s’è commosso

ed invita a stare buoni

Matteo Renzi e Berlusconi,

ma Di Maio con Salvini,

proprio come due bambini,

per avere la “merenda”

si spintonano a vicenda!

Non c’è più nessun decoro

c’è chi ha perso il suo lavoro,

non abbiamo più contanti

e i migranti sono tanti!

Ma per farci stare buoni

si faranno le elezioni,

voteremo il cambiamento

ed ognun sarà contento.



Enzo Gaia