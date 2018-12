Piazza Brin, capodanno all'ora di pranzo per dribblare l'ordinanza

- Ordinanza anti alcol all'Umbertino? Nessun problema. Per ovviare al provvedimento del sindaco che, a seguito della violenta rissa di Santo Stefano, vieta somministrazione e vendita di alcol in ambienti esterni dopo le 21, oggi un gruppetto di residenti di Piazza Brin si è dato appuntamento al chiosco per dare il benvenuto all'anno nuovo. "Qui nel ghetto siamo già nel 2019. Un grazie di cuore a tutta la giunta comunale", scrivono, inviando una foto dai festeggiamenti in orario asiatico. E ovviamente non mancano birrette e brindisi, ché fino alle 21 non è un problema. Su Facebook spunta anche il like del sindaco Peracchini.