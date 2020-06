Partite a porte chiuse: "Noi diffidati firmiamo in Questura"

- L'ultima firma l'ho messa sotto covid-19 l'otto marzo per Juventus - Inter a porte chiuse.

Quella sera la mia famiglia non voleva che andassi in Questura, avevano paura che potessi venire a contatto con qualcuno per strada.

Nel frattempo sono passati ben tre mesi, e domani sera ricominciano con la coppa Italia le partite di calcio. Infatti si gioca alle 21 Juventus - Milan, e come da diffida dovrò firmare mezz'ora prima della partita e una seconda volta a fine partita. Ormai sono quattro anni che lo faccio, me ne manca uno e ho finito il daspo.

Per recuperare lo stop si giocheranno tipo tre partite a settimana per tutto l'estate. Ma quello che non capisco è perché noi diffidati dobbiamo firmare, se tutte le partite saranno a porte chiuse?

Io lavoro dalle 2 del mattino fino alle 21 di sera, non posso mollare la mia attività per andare in questura per tre volte a settimana per ben due volte al giorno. Non ha senso soprattutto nel mio caso, dal momento che la Juventus non gioca alla Spezia ma a Torino e quando gioca in trasferta l'unica città vicina è Genova.

Sono diversi anni che rispetto il daspo, mi presento sempre per le firme in Questura, ma ora con le partite a porte chiuse mi sembra fuori luogo.



Bryan Herdocia