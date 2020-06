Oss: "Nostra vertenza è un caso nazionale"

- Non siamo soli: bisogna portare questa vertenza al livello nazionale.

Abbiamo alla Spezia 158 Oss della Coopservice che devono essere stabilizzati in Asl 5 il prima possibile, abbiamo a Cosenza 100 Oss della Coopservice con la stessa vertenza in corso, abbiamo nel Napoletano circa 250 Oss delle Cooperative che rischiano il posto di lavoro e a Caserta altri 130 Oss.



Senza parlare del precariato di medici e infermieri.



Chissà quante altre realtà su tutto il territorio nazionale di cui non siamo a conoscenza.



Questo non è più un problema locale, ma di proporzioni molto più grandi.



Si faccia di tutto per fare qualcosa al livello governativo per trovare una soluzione, si lavori insieme alle parti sociali e si concretizzi.



La sanità pubblica va difesa e valorizzata.

È ora che questa mansione sia internalizzata nel SSN.



(Gli Oss di Coopservice)