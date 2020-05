Opi: "Sanità pubblica o privata, gli infermieri giocano nella stessa serie"

- Buongiorno,

leggiamo sul CDS la giusta lamentela del collega infermiere che in un'attività non ha potuto utilizzare l'accesso prioritario riservato al personale sanitario perchè ''non lavora all'ASL ''.

Nell'esprimere al collega la solidarietà del caso, e nel ribadire che qualcosa non funziona nel criterio adottato vorremmo ricordare che, correttamente, molte altre realtà non fanno alcuna differenza, fra gli infermieri o -più generalmente- fra i sanitari che possono accedere alle catene di supermercati o di altre attività con accesso prioritario.

Gli infermieri della Sanità privata giocano nella stessa serie di quelli della Sanità pubblica e anzi, in particolare all'inizio di questa pandemia, il loro...campionato è stato molto sofferto: è per questo che abbiamo, come Ordine spezzino, voluto riservare loro il maggior quantitativo possibile dei DPI che abbiamo acquistato come Coordinamento OPI (Ordini Infermieri della Liguria), in particolare con le prime disponibilità di materiale.

Anche per molti altri esiste un'assoluta parità: quale esempio fra i tanti ricordiamo la recente iniziativa del Comune di Bolano che ci ha chiesto, tramite l'assessore Paolo Polloni, l'elenco di tutti i nostri iscritti residenti in quel territorio per avvisarli di ingressi riservati (come fasce orarie) nei supermercati comunali, ovviamente senza distinguere per chi siano in servizio questi professionisti.

Diamo alcuni suggerimenti pratici per certificare la propria appartenenza all'Ordine professionale, cosa che può essere utile quando si è sprovvisti del badge aziendale o del tesserino dell'Ordine: si può infatti, da un qualsiasi smartphone, accedere all'albo nazionale della FNOPI (Federazione Ordini Professioni Infermieristiche) che riporta i nomi di tutti gli iscritti, naturalmente senza nessuna distinzione fra Sanità pubblica e Sanità privata, aprendo l'apposito campo ricerca sulla home page di www.fnopi.it



OPI La Spezia