- Gentile redazione sono un cittadino della zona di Mazzetta e per l ennesima volta porto a conoscenza del disagio che noi cittadini abitanti nella zona Mcdonald's/Brico quotidianamente a causa di parcheggi selvaggi e viabilità senza più regole sopportiamo..Allego alcune foto delle tante che abbiamo scattato per far sì di rendersi conto di quello che sto dicendo.Nonostante le varie chiamate ai Vigili Urbani per intervenire (interventi rari e molto in ritardo rispetto alla chiamata)nessun provvedimento in merito e la situazione ogni giorno peggiora.Giungla e Far West giornaliero.



Grazie per l'attenzione



Fabio