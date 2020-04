Lettera di un operatore del mercato: "Qua controlli e distanze adeguate"

- Buongiorno, sono un operatore della piazza del mercato e ho letto l'articolo in cui un consigliere del Pd parla di distanze e di controlli inesistenti. Vorrei dire che in piazza del mercato stiamo facendo rispettare tutte le distanze e i controlli da parte di tutte le forze dell'ordine ci sono. Siamo molto più attenti dei supermercati e altre attività dove i clienti sono tutti in fila fuori ad aspettare di entrare senza nessuna delimitazione segnata a terra per tenere le distanze minime. I vigili ci hanno fatto spostare i banchi giusto appunto per avere distanze abbondanti rispetto a quelle prescritte.



Lettera firmata