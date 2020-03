Lettera dell'Umbertino: "Per favore, state a casa"

- Ci appelliamo a tutti i cittadini affinché, comprendendo che questo è l'unico modo per salvarci da un'epidemia che ogni giorno miete vittime e rende sempre più drammatica la situazione dei nostri ospedali, rimangano a casa e rispettino le regole. In questo momento in cui siamo chiamati a una fondamentale prova di responsabilità, esprimiamo la più profonda gratitudine a tutte le persone che in questi giorni non hanno la possibilità di rimanere a casa perché chiamate ai loro doveri di lavoratori, doveri che stanno assolvendo ogni giorno in modo esemplare, negli ospedali, nelle fabbriche, nelle strade, nei supermercati, negli uffici.



Un grazie particolare a tutti gli operatori della sanità (medici, infermieri, oss, volontari del soccorso) che stanno compiendo uno sforzo straordinario per dare assistenza e cure ai nostri malati in un momento così doloroso per la nostra comunità. Un grazie anche alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine che anche in questa emergenza sono in prima linea per assicurare l'osservanza delle regole da cui può dipendere la salute e la vita di ognuno di noi e le speranze di ritorno alla normalità per tutto il Paese. È essenziale non vanificare con comportamenti superficiali e irresponsabili il lavoro e l'impegno di tutte queste persone che stanno operando al servizio della salute pubblica.



Il presidente Jacopo Schiffini

Comitato Quartiere Umberto I