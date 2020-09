Lettera dal Calicese: "Disponibili a cominciare con la didattica a distanza"

- Gentile Sindaco, Gentile Presidente della Provincia, Gentile Presidente della Regione,

A fronte dello stato attuale dei contagi nella nostra provincia e il conseguente stress del mondo sanitario per fare fronte alle necessità di una nuova emergenza;

A fronte del fatto che il plesso scolastico delle primarie di Pian di Madrignano in quanto organizzazione della struttura sarebbe pronto per l'estremo lavoro compiuto dalle insegnanti;

A fronte però del fatto che mancano completamente i presidi sanitari di sicurezza cioè mascherine e gel igenizzanti per docenti personale e alunni;

A fronte del fatto che c'è una grave carenza di organico sia del corpo insegnante che del personale ATA date le nuove disposizioni in materia di contenimento dei contagi,

A fronte del fatto che Asl5 non ha ancora comunicato il referente medico responsabile del plesso per il covid,

A fronte del fatto che il comune ha deciso di eliminare il servizio di trasporto pubblico locale nonostante le richieste dei genitori, non consentendo così a molti dei nostri bambini di poter raggiungere la scuola;

A fronte del fatto che siamo disponibili a iniziare con la Dad fino al rallentamento del contagio.

I sottoscriventi genitori chiedono il rinvio dell'inizio dell'anno scolastico, al fine di provvedere alle necessità elencate di organico e presidi sanitari di sicurezza, di trasporto pubblico per gli alunni frequentanti e soprattutto in attesa di vedere normalizzati i dati del contagio nella nostra provincia che oggi risultano preoccupanti per i nostri figli e tutto il personale scolastico.

Certi di vostra celere e cortese risposta porgiamo cordiali saluti.



I genitori delle classi Prima, Seconda, Quarta, Quinta e Alessandra Giuntini, mamma di Tommaso Baffi iscritto alla classe terza della scuola Primaria di Pian di Madrignano.