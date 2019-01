Lettera da un'azienda agricola: "Vezzano, speriamo in un cambiamento"

- Gentile redazione,



sono la conduttrice di una azienda agricola situata nel comune di Vezzano Ligure. Le produzione portanti della mia attività sono l'olio ed il miele, oltre a coltivazioni di elicriso, lavanda, origano ed altre erbe del mio territorio. Quest'anno finalmente pareva che la produzione dell'olio subisse un'impennata nella quantità restando invariata la qualità da sempre eccelsa. Purtroppo i cambiamenti climatici mi hanno duramente colpita, alla fine di ottobre, di fatto è andata perduta più della metà delle olive mature pronte per essere raccolte, belle, sane e tante. E’ di questi giorni la notizia dello stanziamento di contributi ai comuni per i danni da mareggiata, ma in realtà di danni ci sono stati anche nell’entroterra e lo si evince dall’elenco dei comuni che hanno ricevuto tale contributo, comuni anche di piccolissime dimensioni come Carro o Rocchetta Vara. Non è la prima volta, anzi capita spesso, che dove ci sono risorse da poter attingere, per progetti o sostegno all'imprenditoria(anche attraverso il miglioramento della viabilità e la messa in sicurezza del territorio), il comune di Vezzano Ligure latita. Questo comune è l'unico in tutta la provincia ad aver la tari più alta, nel 2018 non ha diminuito le tariffe dopo l'introduzione del porta a porta con l’aumento della percentuale di raccolta della differenziata. Ad ogni richiesta di migliorie o manutenzioni necessarie al territorio Vezzanese non ci sono mai soldi, per nulla, nemmeno per l’istallazione di un dissuasore, per un specchio per facilitare la viabilità, tantomeno per la luce in una pubblica via, o per pulire le strade dalla vegetazione e liberare le canalette di scolo. Evidentemente vi è l'incapacità di pianificare la gestione dei flussi per i bisogni del territorio. Spero che con le prossime elezioni la situazione cambi perchè da molti è richiesta qualità, partecipazione e attenzione a questo bistrattato territorio di Vezzano Ligure.



LETTERA FIRMATA