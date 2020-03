Lettera da Riomaggiore: "Poste chiuse, gli anziani rischiano di non avere contante"

- Buongiorno,

le Poste di Riomaggiore sono chiuse da diversi giorni. La gran parte degli anziani del paese non può ritirare la pensione in contanti. Non essendo dotati di strumenti di pagamento elettronico, non riescono a far fronte alle loro esigenze di vita quotidiana, come ad esempio fare la spesa. Sarebbe sufficiente garantire l’apertura dell’ufficio postale un paio di giorni a settimana. Ho provato a scrivere un messaggio sulla pagina fb delle Poste Italiane e ho ricevuto una non-risposta. Occorre sensibilizzare le persone su un problema che sicuramente non è solo di Riomaggiore, ma di tutti quei paesi dove l’età media delle persone è piuttosto alta e i mezzi di pagamento elettronico non sono all’ordine del giorno.



LETTERA FIRMATA