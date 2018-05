Lettera da Molo Italia: "Tra i pescatori pericolosi e il fumo della nave da crociera"

- Sabato 12 maggio, alla sera, ero al Molo Italia per vedere partire la Msc Fantasia e la Mein Schiff.

Il molo era molto affollato, ma quello che mi ha mandato in bestia sono stati i pescatori, una cinquantina, con canne da lancio che attraversano tutto il molo, con il rischio di agganciare qualche persona.



Io penso, ma forse sbaglio, che i pescatori con canne da lancio non dovrebbero esserci, diciamo dalle 8 alle 24.

Ancora non ho capito chi deve controllare il molo, ma va controllato, tutto il giorno.



Aggiungo una nota a proposito di inquinamento: il molo tutto è pieno di filo di nylon abbandonato, che poi va in mare, e di muscoli schiacciati e lasciati a marcire. E per ultimo, perché la Mein Schiff, che è partita per prima non fa fumo - si fa per dir -, mentre la Msc Fantasia ha impestato il golfo di fumo?