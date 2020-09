Lettera da Lerici: "Lotta al cemento? Noi abbiamo memoria"

- Mi chiedo come possa il candidato sindaco Vara, che per dieci anni è stato nel Comitato di frazione, dove persino le persone politicamente più vicine a lui e all'amministrazione dell'epoca, l'hanno sempre criticato, parlare di cemento e abusi, usando concetti superati che nulla hanno a che vedere con la modernità. Troppo facile... Per la Venere azzurra – per la quale io mi sono addirittura appellata alla Corte dei Conti – abbiamo visto una collina devastata, abusi impossibili, la devastazione del taglio degli alberi. Troppo facile... noi cittadini possediamo memorie d'amore per il nostro paese. Addirittura si è cercato di vendere a privati la Tagliata e, se non fosse stato per la mia raccolta firme, sottoscritta da lericini e non, oggi non avremo ancora quella stradina testimoniale contemplata dalla mappa napoleonica. Fortunatamente colui al quale volevano 'dare' la Tagliata non ne ha voluto sapere: grazie dottore per l'amore che ha dimostrato verso il nostro paese, e che tutt'ora dimostra. Amore che gli amministratori del passato non hanno mai conosciuto e non conoscono. Non bastano le brochure con una recita che appare più un mea culpa. Ripeto, noi abbiamo una memoria.



Giovanna Palmieri, ex consigliere Comitato frazione