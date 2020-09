Lettera da Asti: "Un abbraccio a Laura, ai Tullamores e agli amici di Franz"

- Gentilissimi,

ho appreso dal Vs. sito della scomparsa di Franz e sono molto addolorato. Non posso vantare un’amicizia vera e propria, però ci siamo incontrati mille volte alla Skaletta e Laura, cui va il mio abbraccio, ha suonato con il mio gruppo, The Stuff, in un incontro quasi improbabile fra il nostro r&r e le melodie dei Tullamores.

Vivendo ad Asti da anni, non potendo partecipare alle esequie di domani, tramite Voi invio un commosso saluto agli amici Tullamores, a quanti hanno conosciuto, molto meglio del sottoscritto, il caro Franz, e ancora un abbraccio alla cara Laura.



Renato Damiano