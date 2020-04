Lettera: "Sto nel Parmense e non posso curare i quaranta olivi piantati a Vezzano"

- Buongiorno, in merito alla possibilità di poter andare a prendersi cura del proprio orto, vigneto, uliveto o frutteto, per uso privato, mi chiedo perché io che sono un cittadino non residente(abito nella Bassa parmense) ma ho un terreno a Vezzano Ligure ove ho piantato a gennaio 40 piantine di ulivo, non possa prendermi cura del mio terreno, mi sembra una chiara discriminazione,cittadini italiani di serie a-b-c. Non sarebbe sufficiente concedere alle persone che hanno i DPI e rispettano le distanze di sicurezza,di poter andare a curarsi il proprio

orto?



Lettera firmata