Lettera: "Piazza Brusacà doveva mantenere un po' del suo fascino"

- Gentile redazione,

sono proprietario di una seconda casa in quel di San Terenzo. Ho letto (QUI) che vi e' la benemerita intenzione di porre rimedio alle brutture che sorgono nelle meravigliosa Piazza Garibaldi a Lerici dovute alla esagerata occupazione del plateatico da parte dei ristoranti (qualcuno credo l' abbia concesso). Mi piacerebbe molto, e con me a centinaia di persone, che anche in Piazza Brusaca' a San Terenzo si giungesse ad una decorosa sistemazione del plateatico. La vecchia piazza che piaceva a tanti nella stagione estiva e' diventata deserta di giorno ed una mangiatoia di sera, festa di tavoli, effluvi vari, e bambini che scorrazzano giocando a pallone o mostrando le loro prodezze in bicicletta. Sia chiaro che mi fa molto piacere vedere dei bambini che si divertono, non e' questo il punto. Sottolineo anche il fatto che la posa di marmi cimiteriali ad angolo vivo (lato strada, non si fa mai in luoghi cosi frequentati) possa essere causa di gravi incidenti.

Sono d' accordo che la piazza necessitava di migliorie. Volevamo solo che mantenesse un po' di quel fascino che tanto apprezzavamo e che ci ha spinto a scegliere San Terenzo.

Prendere spunto da Portovenere?



LETTERA FIRMATA