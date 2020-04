- Buongiorno,



ho letto che il Comune di Santo Stefano (QUI) intende avvalersi della consulenza (gratuita) di ditte private per il riavvio dell'attivita' delle aziende del proprio territorio. Mi domando come mai un'Ente Pubblico non ha interpellato l'Autorita' Preposta (la Asl col suo servizio PSAL) che ha le conoscenze e le competenze necessarie nonche' la possibilita' di essere consulente a supporto degli altri enti pubblici.



Lettera firmata