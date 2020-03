Lettera: "Chiudere Fisioterapia sarebbe una grave perdita"

- Cosa vuol dire avere un Corso di Laurea da 42 anni…

Vuol dire avere un bagaglio di esperienze e di supporti didattici che ti permettono di fare lezione anche a distanza.

Per diventare fisioterapisti va da sé che la parte pratica ha un’importanza più che fondamentale; come fare per non stoppare la preparazione dei futuri professionisti in questo periodo?

L’Università degli Studi di Genova ha messo a disposizione di tutti i docenti e dei Poli didattici una piattaforma cui collegarsi per creare delle classi virtuali e poter proseguire gli insegnamenti.

Ma la cosa che manca ovviamente è il tirocinio, la parte pratica.

Il Polo della Spezia del Corso di Laurea in Fisioterapia è dotato di una vasta videoteca, frutto del lavoro di 42 anni, in cui le esercitazioni guidate, le simulazioni pratiche, i laboratori propedeutici al tirocinio negli anni sono stati filmati e questo ci permette ora di guidare gli studenti a distanza.

Ancora una valida dimostrazione che la chiusura del Polo sarebbe una grave perdita!

Forza ragazzi, state in casa ed approfittate per esercitarvi con i vostri familiari!



LETTERA FIRMATA