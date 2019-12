Lettera: "Caro sindaco, recupera un rapporto costruttivo con la comunità portuale"

- Caro Pierluigi, consentimi il tono confidenziale, leggo da qualche giorno continui attacchi alla comunità portuale e credo sia doveroso evidenziarti almeno tre errori ai quali stai andando incontro.

Al primo posto metterei la questione vertenza licenziamento.

Credi veramente che questa sovraesposizione mediatica non vada a nuocere alla vertenza? La tua esperienza sindacale ti sosterrà certamente nel comprendere che social e stampa non possono influire ne in sede di conciliazione e quantomeno in sede giuridica, quindi a che pro esporre la lavoratrice a questo stillicidio .

Infine da oggi dovrai farti carico di tutti i casi che riguardano vertenze individuali trasformando il tuo ruolo da rappresentante di una collettività a quello di rappresentante di una somma di singoli individui.

Al secondo mettere il rischi in una fase così delicata di influire su decisioni della massima delicatezza. Con un consiglio di amministrazione alle porte mi pare che l’uscita sulle concessioni sia alquanto inopportuna , quale azionista non avrebbe i brividi a investire in un territorio così manifestamente ostile ?

Quanto pesano certe dichiarazioni di revoca su una società quotata ?

Non era meglio dare segnali di inversa tendenza e alimentare fiducia in chi su questa città ha puntato da tempo immemore.

Terzo ma non di minor importanza è il tema tutto politico, che senso ha attaccare una comunità che ti ha sostenuto alle scorse amministrative?

Hai ben visto il risultato dei tuoi contendenti di centro sinistra quale consenso avevano maturato e tu che fai, ti esponi ad un giudizio che ti pone fuori dalla rappresentanza.

Mi pare tutto ciò politicamente estraneo ad ogni logica .

Ti auguro che le feste ti facciano recuperare terreno e equilibrio oltre che un rapporto costruttivo e lungimirante con la comunità portuale.



Sandro Bertoni