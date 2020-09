Lettera: "Arcola, la strada della zona industriale per non intasare il traffico"

- Buongiorno, sono una pendolare che tutte le mattine nell'orario più critico e più' frequentato (dalle 7:30) transita nel tratto di strada che va da Sarzana a Ceparana e viceversa (dopo le 17:00); vi scrivo in merito all'articolo uscito ieri sul vostro quoditiano online, sui lavori che sono appena iniziati nel tratto di strada tra Arcola e Ressora e che a quanto pare impegneranno la circolazione per 114 giorni di cantiere.

Vorrei suggerire all'assessore Giampedrone qualora mi leggesse, che ho visto gustamene tanto coinvolto per l'inizio del cantiere, di occuparsi anche con altrettanto coinvolgimento ed entusiasmo, di noi pendolari studiando o facendo studiare ai suoi Ingegneri addetti, una strada alternativa sia in andata che in ritorno per favorire lo scorrere del traffico e facilitare noi disperati pendolari, già penalizzati dal crollo del ponte di Albiano, già penalizzati dalla chiusura della Ripa per le possibili allerte meteo; dato che c'è la strada parallela dentro la zona industriale di Arcola, mi permetto di suggerirgli il passaggio in andata o in ritorno alternativamente delle due strade, in questo modo non si intaserebbe nessuna delle due aree, per la nostra felicità.

Spero di essere presa in considerazione, perchè ora è solo l'inizio di un possibile "delirio stradale", già logorato da precedenti ed infinite situazioni che ci portiamo dietro da anni.



LETTERA FIRMATA