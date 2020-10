Lettera: "Ancora un animale nel canale, serve una messa in sicurezza"

- Gentilissima redazione,



ho appena letto un articolo sul vostro giornale riguardante un salvataggio di un cane caduto nel canale lunense.

Purtroppo non e' la prima volta negli anni che sento di animali (anche selvatici) caduti dentro al canale e a quanto so non tutti hanno avuto la fortuna di quel cane.

Io mi sono sempre chiesto se si deve aspettare che li dentro cada un bambino (faccio tutti gli scongiuri del caso ovviamente) per mettere una recinzione.

Capisco la lunghezza del canale che richiederebbe un lavoro enorme per metterlo in sicurezza, ma forse un animale non vale uno sforzo?

Ammetto la mia ignoranza sugli ostacoli burocratici e monetari che non permettono la messa in sicurezza, ma non sarebbe il caso?



D. Colla