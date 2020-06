- L'area cani del Colombaio ha l'erba così alta che ai cani di taglia piccola sembrerà di essere nella giungla. Ci sono ovviamente anche tanti forasacchi che se vanno dentro l'orecchio o il naso dei cani è subito corsa in clinica. Perché non si cerca di curare le aree cani o di sistemare le strade prima di mettere in giro per la città dei monopattini?



LETTERA FIRMATA