La precisazione dei tassisti: "Pos presente nel 99% delle autovetture, guasti temporanei capitano"

- Buongiorno,



a seguito degli articoli usciti su CDS in merito al POS sul taxi, il Radiotaxi La Spezia, al quale sono consorziati 43 licenze taxi su 44 presenti in città, rende noto che il POS sui nostri taxi è presente nel 99% delle autovetture e anche chi ne è sprovvisto sta facendo le pratiche necessarie per adeguarsi. Può capitare che i dispositivi siano temporaneamente guasti ma si provvede tempestivamente alla sostituzione e/o riparazione.



Cogliamo l'occasione per ribadire che i nostri associati hanno accolto con favore la consegna delle Card da parte della Regione Liguria rivolta alle categorie più fragili e informiamo che il radiotaxi dispone di un auto dotata di pedana sollevatrice per carrozzine disponibile 24 ore su 24 anch'essa dotata di POS.

Cordiali saluti



Il Presidente

Simone D'Imporzano