- Un'area alla "ribalta" per essere oggetto, a più riprese, di denunce per l'accampamento abusivo e ora, dalle ceneri di quel l'insediamento, sta prendendo forma una discarica.

Il mancato sgombero delle suppellettili abbandonate dagli ex abitanti, "autorizza" gli incivili a buttare ogni forma di rifiuto nell'area: le foto non lasciano dubbi. Se la proprietà non bonifica e non recinta l'area, presto la situazione sfuggirà di mano.



