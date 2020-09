La lettera: "Stipati sui mezzi Atc, con autisti senza mascherina e sanificazioni fantasma"

- Gentile redazione di CDS,

questa mia è una lettera d’esasperazione.



Sono abbonat* Atc e la situazione sui bus è veramente demoralizzante; non saprei nemmeno da dove iniziare ad elencare cosa avrebbe bisogno di più attenzione o di una revisione.

Ritengo una mancanza di rispetto assistere ad autisti che guidano senza mascherina sentendosi “protetti” dalla cabina e da quel metro delimitato da una catena che “ruba” dai 2 ai 4 posti a sedere in mezzo che viaggiano stipati, spesso senza finestrini o con finestrini chiusi.



Atc non tutela gli utenti: le igienizzazioni dei mezzi non avvengono regolarmente, lo dimostrano le tabelle presenti sui bus (di mesi antecedenti) che dimostrano quanto le santificazioni siano andate a scemare fino FORSE a sparire del tutto.

Spesso a bordo non vengono fornite corrette informazioni sulle possibilità di fare il biglietto tramite Sms o App, ma le persone vengono fatte scendere a comprare un biglietto.

Moltissima gente viaggia senza mascherina abbassandola appena salito, c’è chi banchetta, chi la toglie per telefonare... tutto questo mi ha spinto, mio malgrado, a viaggiare con una Ffp3.



Concludo dicendo che non tutti gli autisti hanno tali mancanze e si dimostrano rispettosi delle norme e della sicurezza dei passeggeri.

Mi piacerebbe, utopisticamente, vedere dei miglioramenti assieme ad un briciolo di civiltà in più (da parte di tutti) sicur* di sapere che molte persone si ritroveranno in queste parole.



LETTERA FIRMATA