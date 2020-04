La lettera: "Ponte di Albiano, il caso è solo la causa ignorata di un effetto noto"

- Voglio condividere con voi un mio piccolo pensiero, comune però a molti altri miei concittadini di Caprigliola e, credo, di Albiano Magra relativamente alla caduta del ponte. Inoltre vi allego la comparativa delle foto da me scattate prima e dopo il crollo.



Quante cose che possono succede in una settimana: le piante sbocciano per la primavera e i ponti crollano. Ahimé. Nel 2020.



Per pura casualità sette giorni fa ho scattato questa foto per immortalare la stranezza nel vedere il ponte di Albiano Magra così poco trafficato, a causa del coronavirus. Beh chi lo poteva sapere che proprio "grazie" a questo virus si sarebbe evitata una strage?

Le casualità non finiscono qui, perché proprio nell'esatto istante in cui ho scattato, passava, nello stesso punto in cui si trova ora, un furgone di Bartolini.



Il caso. Ma siamo sicuri che tutto è basato sul caso? Certo, il fatto che io abbia immortalato il furgoncino in quell'esatto punto è davvero un caso, ma la caduta del ponte? Beh scorrendo frasi sul caso ho trovato questa di Voltaire:

"Ciò che chiamiamo caso non è e non può essere altro che la causa ignorata d’un effetto noto."

Esatto, effetto noto, molto noto da tutti.



Vi ringrazio per avermi dedicato anche solo del tempo per la lettura.



Cordiali saluti,



MATTIA GIANNINI