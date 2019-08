La lettera: "Lungo la Napoleonica non viene nemmeno tagliata l'erba"

- Questo dovrebbe essere lo spazio dedicato al transito pedonale lungo la SP 530. I responsabili mantengono in questo modo per la sicurezza dei cittadini. Sarebbe l'ora di cambiare perché non è una situazione accettabile che tutto sia fatto in nome di una più che libera circolazione dei veicoli per Porto Venere senza tenere conto della presenza di 1.500 abitanti del Comune della Spezia

I residenti sperano che i dirigenti della Provincia e del Comune pensino ad una soluzione per by-passare i centri abitati, purtroppo da questi dirigenti c'è ben poco da aspettarsi visto che non sono neppure in grado di diserbare.



LETTERA FIRMATA