La lettera: "Caro Babbo Natale, la Sanità Spezzina..."

- Quest’anno voglio chiedere a Babbo Natale di esaudire un mio desiderio, uno solo: di rivelarmi l’identità di quella mente eccelsa che ha pensato di risolvere il problema delle liste di attesa, dimezzando i tempi delle visite mediche specialistiche. Un vero genio!



Se si tratta di una donna, le riconoscerei immediatamente la parità di genere. Mi domando come un rimedio così semplice non sia mai venuto in mente ad altri.

Direi addirittura che le visite potrebbero durare cinque minuti, così le liste di attesa non sarebbero più un problema.

Non solo, ma si potrebbero dimezzare i giorni di ricovero ospedaliero: così risolveremmo la drammatica carenza di posti letto della nostra Asl.

E poi potremmo aumentare il numero degli assistiti per ogni Medico di Famiglia, così non ci sarebbe più da pensare a come sostituire il gran numero di medici che presto andranno in pensione.

In fondo, la qualità della prestazione sanitaria non è una cosa importante: ci sono ben altre emergenze. O no?

Era così semplice risolvere i problemi della Sanità spezzina!

Mi domando anche se questo genio sia un prodotto della nostra provincia, oppure se l’idea provenga dalle menti più fini che governano la Regione Liguria. Oppure se addirittura ci è stato prestato dalla Lombardia, visto che gli ultimi dirigenti della nostra Asl e della regione da lì provengono (evidentemente la Liguria non produce cervelli di quel livello!)

Comunque sono contento che questa cosa sia venuta fuori: credo che così tutti abbiano la misura del livello intellettivo e della preparazione di coloro che, ben pagati, decidono le sorti della nostra salute.



Dott. Lorenzo Cozzani

Presidente di SOS Sanità Spezzina, per il Manifesto per la Sanità Locale