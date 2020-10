La lettera: "Arrivederci Irio"

- Solo oggi ho appreso la triste notizia della scomparsa di Irio Lorè, personaggio storico nell'ambiente sportivo e civile della nostra città.

Se Luigi Zampa, regista del film del '60, "Il vigile", non avesse voluto riprendere solo i difetti del personaggio Otello Celletti, ma avesse voluto mettere in scena solo i pregi e virtù di questa categoria nei tempi moderni, avrebbe certamente raccontato la storia di Irio Lorè.

Bravo atleta in varie discipline, poi dirigente, anche in abiti borghesi, Irio era un'autorità, un gigante, buono.

Voglio ricordarti così, pensare che ancora vivi, vicino ai tuoi cari e alla tua città, che hai sempre amato e onorato.



Ciao caro Irio!



ENZO SAPERE