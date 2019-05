La lettera: "A Ruffino quando piove il mare continua a tingersi di marrone"

- Gentile redazione,

vorrei segnalare quanto accaduto nel corso della giornata del 29 maggio a Ruffino. A causa delle abbondanti piogge, ancora una volta, lo specchio acqueo di fronte all'abitato si è tinto di marrone, segno evidente dello sversamento di terre in mare.

Secondo il Comune, come dichiarato in commissione dall'assessore Luca Piaggi, non c'è nessun problema, ma a noi residenti non sembra affatto così.

Che si tratti di terra proveniente dal movimento franoso a monte della discarica o da materiale di erosione della discarica stessa, in ogni caso non si tratta di spiegazioni che ci lasciano tranquilli.

E l'altro giorno la macchia è arrivata fino al Molo Pagliari...



LETTERA FIRMATA