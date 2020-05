L'infermiera del Sant'Andrea: "Gli Oss devono essere stabilizzati"

- Buonasera Presidente Toti, la seguo sempre con ammirazione per il suo lavoro incessante soprattutto in questo difficile momento, e La ringrazio per tutto l’impegno che ci mette Lei e tutto il suo staff.

Sono un’infermiera di pronto soccorso, lavoro all’Ospedale S. Andrea di La Spezia. Anche noi ce la stiamo mettendo tutta per uscire da questa situazione. È stata dura e lo è ancora.

Ma non è di questo che Le voglio parlare. Ma di tutte quelle persone che insieme a noi stanno lavorando in maniera incessante e senza tregua e non si sono mai tirati indietro neanche in questo periodo di emergenza: gli OSS di Coopservice. Come sa benissimo, rischiano dopo vent’anni di lavoro di trovarsi a casa. Le chiedo, e spero di cuore che queste mie parole non finiscano nel vento, di dare la possibilità a queste persone che lavorano con noi da anni e che hanno maturato e raggiunto una professionalità, dimostratasi anche in questo periodo di emergenza, di essere stabilizzati ed internalizzati in ASL 5.

Sicura che avrà modo di valutare la situazione e trovare una soluzione, La saluto e La ringrazio.



Daniela Carta Mantiglia