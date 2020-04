L'estetista a Toti: "Trovi modo di tutelarci dagli abusivi"

- Buonasera presidente Toti,

sono la titolare di un centro estetico in provincia della Spezia che dal primo momento sta seguendo le regole da lei emesse.

Purtroppo dopo la sua nuova ordinanza si è scatenato l’inferno, le persone sembrano impazzite e richiedono servizio a nero a casa al quale mi sono opposta facendo presente che bisogna rispettare le regole.

Il problema è che alle persone non interessa e siccome ci sono mie colleghe e colleghi che esercitano a nero e che non hanno mai smesso di prestare servizio, adesso con il prolungamento della data di chiusura questi ultimi aumenteranno il volume di affari a nero prendendo a loro carico anche quella fetta di clientela che si rivolgeva presso attività, come la mia, in regola.

La prego per favore di trovare un modo per tutelarci dagli abusivi a nome di tutti i miei colleghi del settore Estetiste e Parrucchieri.

La prego per favore di aumentare i controlli altrimenti per noi sarà davvero la fine.

La ringrazio vivamente.



Veronica