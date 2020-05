L'esdebitamento da coronavirus

- Mai come oggi, viste le difficoltà economiche che stiamo attraversando, causate dall’emergenza coronavirus, ci si trova di fronte un’era inedita di crisi imprenditoriale, che la “disciplina del sovraindebitamento” potrà almeno aiutare a contenere le insolvenze delle piccole imprese, non soggette a fallimento. Questa procedura (Legge 3/2012, detta “Legge “anti suicidi”, che confluirà nel “Codice della Crisi” con diverse modifiche) può essere utilizzata da tutti i soggetti imprenditori non fallibili, che versino in una situazione di crisi o di insolvenza, mediante un “accordo di composizione” che richiede il voto favorevole dei creditori, in una maggioranza pari al 60% dei crediti ammessi al voto, e di estinguere il proprio debito. Il che si traduce in una forma di esdebitazione automatica, cioè una liberazione del debitore

imprenditore, da tutti i debiti residui eccedenti la misura concordata.



Una novità prevista dal “Codice della Crisi” riguarda la concessione al sovraindebitato, della possibilità di esdebitarsi, anche nell’ipotesi di totale incapienza, ossia quando ai creditori non venga offerto nulla: però solo per una volta, e salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni successivi, nel caso sopraggiungono, entrate rilevanti che consentano la soddisfazione dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento. Per accedere alla disciplina del sovraindebitamento, occorre presentare una domanda al giudice competente, individuato nel Tribunale del luogo in cui il debitore imprenditore ha la sua sede o centro dei suoi interessi principali.



Mario Bonelli Dottore Commercialista in La Spezia.