L'autista che ha riconsegnato il cellulare: "Gesto normale, ma ringrazio a nome di tutti i miei colleghi"

- Spett.le Città Della Spezia



Sono l’autista Atc che ha trovato e riconsegnato il cellulare alla Signora che lo aveva lasciato sull’autobus. Con molto piacere ho letto l’articolo che ha fatto pubblicare la lettrice su Città della Spezia. Nel precisare che quello che ho fatto non è una cosa eclatante ma un gesto che dovrebbe far parte della normalità e nel comportamento delle persone ci tengo a ringraziare la lettrice a nome di tutti gli autisti Atc in quanto durante la nostra vita lavorativa molto spesso leggiamo reclami, poche volte riceviamo parole di ringraziamento e raramente la gratitudine viene manifestata in forma pubblica.



Paolo