L'arrivo dell'ultima Fremm a Muggiano per l'allestimento

- Ha lasciato ieri il cantiere di Riva Trigoso e arriva oggi al Muggiano per l’allestimento la decima e ultima Fremm, che porta il nome di Emiliano Bianchi. Insieme allo Schergat è una delle due unità per cui l’Italia sta trattando la cessione all’Egitto.

Il cantiere Fincantieri lavora a pieno regime: in questo momento in contemporanea si allestisce anche nave Trieste, si evade la commessa per la marina del Qatar e si porta avanti il programma per i nuovi Pattugliatori d’altura della Marina militare italiana.