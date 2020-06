- "Sono una mamma spezzina con una figlia disabile di 50 anni che era inserita benissimo in un centro diurno di Fossitermi: un fiore all'occhiello per tutti.

Causa COVID 19, dai primi giorni di marzo sono stati chiusi e noi famiglie h24, da tre mesi, non solo abbiamo tutto il carico, ma questo generale silenzio offende.

Una cosa brutta. Nessuno parla di loro e di noi.

Riaprono giustamente in tutti i settori, ci dovrà pur essere una soluzione anche per noi.

Aiutateci".



Lettera firmata