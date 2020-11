L'allenatore di volley: "Prima dei campionati c'è la salute"

- In questo periodo mi è capitato di confrontarmi con tanti miei colleghi e addetti ai lavori del mondo dello sport. E ho notato tanto egoismo nelle loro affermazioni. Ognuno che pensa solo al proprio tornaconto personale, ad iniziare il suo campionato perché deve ben figuarare seguendo la filosofia del "the show must go on". No, credo proprio di no. Credo che in questo momento la salute debba venire prima di qualsiasi cosa, prima anche delle vittorie ed emozioni che solo il nostro magico mondo dello sport ci sa dare e le medaglie in questo momento è più giusto metterle al collo di chi fa di tutto ogni giorno per combattere questo Covid come i medici, infermieri e tutti i volontari. E bene hanno fatto tante federazioni a rimandare l'inizio dei campionati perché sarebbe stato impensabile incominciare le competizioni ufficiali con l'ansia di scoprire delle positività ed avviare così tutto il macchinoso iter burocratico fatto di chiusura della palestra, spostamento gare, quarantene, tamponi, igienizzazione. Fermiamoci ora per ripartire più forti nel prossimo anno!



Nicolò Caselli

Docente Federale FederVolley