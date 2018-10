Kurt e Inge si godono lo Spezzino e donano due maglie al Museo del ciclismo

- Sicuramente muscoli e frittelle di baccalà hanno colpito il palato, ma Kurt e Inge, porteranno impresse per lungo tempo le immagini che la visita nella nostra provincia ha loro regalato. Kurt Demuyzere è belga di un paese, Moorsele, vicino a Wevelgem sede di arrivo di una delle gare di ciclismo professionistico più importanti nel calendario mondiale la “Gent – Wevelgem”. Per l'evento è, da tempo, il responsabile della sala stampa e si avvale, fra gli altri della collaborazione della moglie Inge Volcke.



Per Gian Carlo Zoppi e Sergio Fascetti la presenza, da qualche anno, alle “classiche del Nord” nelle Fiandre, ha consolidato ottimi rapporti con organizzatori e appassionati di ciclismo, in quella porzione di Belgio che ha visto spesso protagonisti corridori Italiani.



Proporre a Kurt e Inge di essere ospiti per qualche giorno di vacanza a “casa nostra” è stato un tutt'uno con < >.



Una volta alloggiati in città, Albergo in posizione strategica ( Il Gabbiano), l'Associazione Sportiva LORELI' si è attivata per rendere il soggiorno gradevole.



Dal Museo del ciclismo, a cui sono state donate maglie fiamminghe, Monte Marcello e suoi dintorni, a Porto Venere e attraverso le Cinque Terre, improvvisati ciceroni, con rinnovato stupore ci siamo trovati a condividere le bellezze del nostro territorio e a gustarne la varietà e bontà culinarea.



Non da meno, i nostri ospiti, hanno apprezzato passeggiare in città e dedicarsi all'acquisto di prodotti tipicamente italiani.



Le foto della vacanza, postate su social, fra gli amici di Kurt hanno creato coinvolgimento e interesse e, ci auguriamo, potenziali turisti.